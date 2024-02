L’EXFOLIANTE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 20h00 à 01h30

.Tout public. payant

prévente : 10€*

sur place : 14€

L’Exfoliante est un collectif marseillais composé d’artistes résidents·es cherchant à mettre en avant à travers ses programmations des artistes de la scène marseillaise et issus·es de communautés queer et racisées. Le collectif cherche aussi à créer des espaces doux de découvertes musicale accessible à toutes et tous, où les artistes et le public peuvent enfin briller.

20:30 > 22:00 : DJ set (ambiant & downtempo) pour introduire la soirée

22:00 > 23:00 : Machka live

23:00 > 00:00 : Les Filles de Mnémosyne x Folco live

00:00 > 01:30 : 42L B2B Folco DJ set

✨ PROGRAMMATION ✨

LES FILLES DE MNÉMOSYNE x FOLCO danse & live électronique

Les Filles de Mnemosyne proposent une performance chorégraphique accompagnée cette fois-ci par un live machines de FOLCO. Ce trio s’inspire du mythe de Eris, déesse de la discorde et du chaos incarnée par les danseur.euses et par la musique envoûtante du compositeur.

Après des productions pour la Compagnie Grenade, des festivals ou encore la Compagnie les Filles de Mnémosyne, Folco fait ses preuves en tant qu’auteur / compositeur pour le spectacle vivant. Il puise ses influences à travers le métal, le punk, en passant par la house, la techno et le jazz. Sa musique est caractérisée par des ambiances psychédéliques rappelant celles des Pink Floyd ou l’onirisme de David Bowie. Ses lives, tantôt club, tantôt accompagnés d’œuvres chorégraphiques, de mapping ou de spectacle vivant, reflètent cette richesse artistique. Il s’adapte à chaque création et sait collaborer sur des œuvres pluridisciplinaires, tout en étant force de proposition artistique. Son savoir-faire lui permet de répondre aux cahiers des charges tout en exprimant sa créativité.

Après une Boiler Room enflammée au Bikini, qui les a révélés comme l’un des groupes les plus excitants de la scène électronique, leur musique est un tissage entre les rythmes orientaux et l’énergie de la trance des années 90. C’est une invitation à la danse qui se pose comme un acte fondateur, militant, furieusement novateur et fédérateur.

MACHKA live

Machka est le projet électro-instrumental de l’artiste multi-instrumentiste franco-colombienne Eléonore Reyes, traversant l’ambient mélancolique jusqu’à un breakbeat trance et mystique. Pianiste, chanteuse et flûtiste fascinée par les bruits du monde, elle utilise la composition assistée par ordinateur pour orchestrer chants d’oiseaux, breaks de batteries, flûtes lancinantes et synthétiseurs psychédéliques en un univers hypnotique. Machka Machka, c’est le félin en serbo-croate. La douceur sauvage, la souplesse dans l’exploration. L’instinctif assaini par la ruse de la précision. Globe-trotteuse des territoires de l’onirisme digital également DJ résidente chez Rinse France, Machka transporte subtilement vers des contrées faites d’inattendus, de rythmes cassés et de versatilité.

42L

Proactif sur la scène marseillaise, co-fondateur du Festival Basses Fréquences et résident du collectif L’Exfoliante, il aime partager son amour insatiable pour le digg et la découverte avec des sets hybrides aux multiples influences électroniques.

L’Exfoliante