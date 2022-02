L’ex-Yougoslavie : la mosaïque des Balkans Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L'ex-Yougoslavie : la mosaïque des Balkans

Maison des associations, le vendredi 4 mars à 20:00

Nous débuterons notre périple tout au nord en Slovénie. Puis nous continuerons vers l’attachante Croatie avant l’authentique Serbie. Nous ne manquerons pas d’explorer le Kosovo et la Macédoine. Un voyage riche en émotions où les surprises seront nombreuses. Soirée adhérents. **Vous n’êtes pas adhérent et le sujet vous intéresse ? Contactez-nous pour assister à la soirée en tant qu’invité (nombre de places limitées).** Nous vous accueillerons à **20h45** (le temps de tenir une réuion entre adhérents).

