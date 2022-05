Lewis OfMan + Mr Giscard + Souleance + Dombrance Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Lewis OfMan + Mr Giscard + Souleance + Dombrance Marseille 7e Arrondissement, 26 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement. Lewis OfMan + Mr Giscard + Souleance + Dombrance Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Marseille 7e Arrondissement

2022-07-26 – 2022-07-26 Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône 21.5 Un cadre unique à quelques pas de la mer, quatre artistes talentueux partagent l’affiche des 10 ans de concert Borderline au théâtre Silvain :



• Lewis OfMan

• Mr Giscard

• Souleance

• Dombrance Retrouvez Borderline au Théâtre Silvain le 26 juillet. https://www.facebook.com/events/1597736703936424 Un cadre unique à quelques pas de la mer, quatre artistes talentueux partagent l’affiche des 10 ans de concert Borderline au théâtre Silvain :



• Lewis OfMan

• Mr Giscard

• Souleance

• Dombrance Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Corniche J-F Kennedy Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

Lewis OfMan + Mr Giscard + Souleance + Dombrance Marseille 7e Arrondissement 2022-07-26 was last modified: by Lewis OfMan + Mr Giscard + Souleance + Dombrance Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 26 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône