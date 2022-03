Lewis Evans • Guillaume Léglise SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le lundi 28 mars 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

Après 2 albums, un EP, des collaborations prestigieuses (Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune, Gaëtan Roussel), Lewis Evans s'apprête à sortir son troisième album «L'Ascension » (20/05/2022 chez ZRP). LEWIS EVANS Enfant de Liverpool, ancien frontman des Lanskies, normand d'adoption, Lewis Evans sait comme personne mélanger toutes ses influences (Léonard Cohen, Oasis, Jim Croce, Dolly Parton) pour nous offrir un album folk avec de la pop teintée de musique world : « C'est comme si Oasis rencontrait Alan Stivell ». Un album plaisir et envoûtant enregistré dans une frénésie joyeuse avec sa bande pendant l'été 2021. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

