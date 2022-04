Lewis Evans + Gordie Chambers Caen, 13 mai 2022, Caen.

Le Cargö accueille Lewis Evans et Gordie Chambers en concert.

Lewis Evans

On a découvert Lewis Evans en leader gouailleur et charismatique de The Lanskies. Une voix à la Robert Smith portée par une énergie sans égale et un sens de la mélodie toujours à propos.

Si Lewis est définitivement un frontman de talent, les dernières années l’ont vu migrer vers une nouvelle chappelle : celle de la folk music. Dénudées et centrées sur les émotions, les chansons de Lewis Evans sont désormais sensibles et aérienne tout en gardant une sincérité touchante et unique. Le roi du rock Saint Lois s’est assagi et on aime beaucoup ça !

Gordie Chambers

Gordie Chambers est un auteur-compositeur-interprète indie folk français né à Rouen. De son enfance normande, entouré par les champs de blés et les grandes marées, aux années passées dans les métropoles Cape Town, Berlin et Paris, il a toujours puisé dans son environnement naturel la sensibilité qui nourrit sa musique. Il s’inspire aujourd’hui de la nature et des grands espaces pour chanter la beaut é de l’instant présent. La folk de Chambers, inspirée par Bon Iver, Bob Dylan et The Tallest Man On Earth, voque les ballades d’un voyageur égaré. C’est dans ce courant musical anglo-saxon que Gordie nous emmène avec des arrangements très personnels mettant la voix à l’honneur.

Source : Le Cargö

