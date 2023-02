Lewis Capaldi – European & UK Tour Accor Arena, 26 février 2023, PARIS.

ALIAS (PLATESV-R-2021-007029/007030) présente ce concert LEWIS CAPALDI Lewis Capaldi est enfin de retour avec une tournée européenne et l’annonce d’un nouvel album en 2023 !Après la folie et l’intensité du succès de son premier album, une tournée triomphale écourtée et deux ans d’isolement forcé, il brûle de partager à nouveau sa musique et ses sentiments. Si son premier album a fait de lui une star internationale, son nouveau single « Forget me » nous laisse présager de grandes choses pour le second avec une nouvelle entrée directement au top des charts anglais.Lewis Capaldi annonce la sortie de son deuxième album Broken By Desire To Be Heavenly Sent pour le 19 mai 2023 et s’apprête désormais à parcourir le monde à la rencontre de son public.Ne ratez pas son unique date en France à Paris le 26 février 2023 à l’Accor Arena ! Lewis Capaldi

Accor Arena PARIS 8 BOULEVARD DE BERCY Paris

