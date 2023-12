Concert de L’ensemble doulce mémoire Levroux, 10 décembre 2023 17:00, Levroux.

Levroux,Indre

Chants des voûtes invite l’ensemble diylce mémoire le dimanche 10 décembre 2023 à 17h dans la Collégiale Saint-Sylvain de Levroux !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . 15 EUR.

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire



Chants des voûtes invites the diylce mémoire ensemble to the Collégiale Saint-Sylvain in Levroux on Sunday, December 10, 2023 at 5pm!

¡Chants des voûtes invita al conjunto diylce mémoire el domingo 10 de diciembre de 2023 a las 17:00 en la Collégiale Saint-Sylvain de Levroux!

Chants des voûtes lädt das Ensemble diylce mémoire am Sonntag, den 10. Dezember 2023 um 17 Uhr in die Stiftskirche Saint-Sylvain in Levroux ein!

