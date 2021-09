Coly-Saint-Amand Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand, Dordogne Levons les yeux vers les fortifications de l’église abbatiale Abbatiale de Saint-Amand-de-Coly Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

### Les élèves seront invités à proposer leurs regards sur leur patrimoine quotidien (l’école est construite à l’intérieur de l’enclos monastique). Cette journée sera l’occasion d’examiner depuis le sol les parties hautes de l’église abbatiale en cherchant à déchiffrer le langage des pierres de maçonnerie ou sculptées afin de tenter de leur donner un sens, ou de proposer une interprétation.

Gratuit. Réservé aux enfants de l’école communale.

