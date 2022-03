Levons le voile (de l’ignorance) ! La Bouilloire, 18 novembre 2022, Marckolsheim.

Levons le voile (de l’ignorance) !

La Bouilloire, le vendredi 18 novembre à 19:00

Ce spectacle de vulgarisation a vocation à éclairer certaines notions juridiques de façon simple, accessible et humoristique. Laïcité, égalité des genres, liberté d’expression blasphème, antisémitisme, tous ces sujets de société seront traités dans le cadre de ce format novateur ! Une pièce de café-théâtre finement écrite et dont l’objectif est de démocratiser la connaissance. Ce projet est né de la rencontre de Lauren, titulaire d’un doctorat en droit et spécialiste du principe de laïcité, et Alexandre, metteur en scène et comédien. Le spectacle dure environ 1h et débouchera sur une discussion avec le public pour lever les derniers doutes et répondre à toutes les questions.

Spectacle de vulgarisation du droit

La Bouilloire Imp. de l’École, 67390 Marckolsheim Marckolsheim Bas-Rhin



