SAINT-NICOLAS FÊTE L’HIVER Levoncourt, 16 décembre 2023 17:00, Levoncourt.

Levoncourt,Meuse

Saint-Nicolas fête l’hiver à Levoncourt !

Gouter offert par l’association « Au Fil de l’Aire ». Tout public

Samedi 2023-12-16 17:00:00 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Levoncourt 55260 Meuse Grand Est



Saint-Nicolas celebrates winter in Levoncourt!

Gouter offered by the association « Au Fil de l’Aire »

¡Saint-Nicolas celebra el invierno en Levoncourt!

Gouter ofrecido por la asociación « Au Fil de l’Aire »

Saint-Nicolas feiert den Winter in Levoncourt!

Gouter angeboten von der Vereinigung « Au Fil de l’Aire »

Mise à jour le 2023-12-06 par OT COEUR DE LORRAINE