Levon Vardanyan Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture Marseille 6e Arrondissement, lundi 29 janvier 2024.

Levon Vardanyan Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition de peinture Levon Vardanyan.

Plongez dans une exploration captivante de l’espace avec cette exposition, mettant en valeur la beauté et la complexité de notre univers à travers le concept innovant « l’espace des espaces ».



« Mathématicien et artiste peintre, je mène une recherche sur les caractéristiques structurelles de l’espace, de l’univers ainsi que des phénomènes de la nature. Je présente les résultats de mes recherches sous la forme d’images et de tableaux… »

Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture 12-14 Rue Saint-Bazile

Marseille 6e Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 10:00:00

fin : 2024-02-29 20:00:00



L’événement Levon Vardanyan Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-24 par Ville de Marseille