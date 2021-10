Saint-Dizier Espace coeur de ville de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier L’évolution urbaine de Saint-Dizier au XIXe siècle d’après le cadastre Espace coeur de ville de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

La Ville de Saint-Dizier a connu de profondes modifications dans sa géographie urbaine au cours du XIXe siècle, notamment avec le passage du chemin de fer : le premier cadastre, établi en 1810, est rapidement devenu obsolète, ce qui a nécessité la réalisation d’un nouveau cadastre à peine cinquante ans plus tard. L’existence de ces deux cadastres est une chance exceptionnelle pour étudier l’évolution urbaine de Saint-Dizier à l’ère industrielle. Conférence proposée dans le cadre du cycle des Conférences du Jeudi, un partenariat entre la Ville de Saint-Dizier (Musée), l’association Archéolonna et le Conseil départemental de la Haute-Marne (Archives départementales).

Conférence par Lucie Dicandia-Van Rhijn, dans le cadre des Conférences du Jeudi Espace coeur de ville de Saint-Dizier Place du Général de Gaulle 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

