L'évolution géopolitique et culturelle de l'Iran contemporai
Institut des Cultures d'Islam (ICI)
Paris

Paris

Le jeudi 2 décembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

La place des artistes et des intellectuels dans la société iranienne a profondément évolué depuis les années 1970, à l'image des changements socio-économiques qui ont traversé l'Iran. En comparant la situation géopolitique de la fin de la période Pahlavi avec celle en vigueur depuis l'instauration de la république islamique en 1979, Clément Therme évoque, en conversation avec Jean-Paul Chagnollaud, les modifications intervenues jusqu'à nos jours dans le domaine culturel iranien. Clément Therme est docteur en histoire internationale, spécialiste du monde iranien et chercheur à l'Institut français de recherche en Iran. Professeur émérite des Universités, Jean-Paul Chagnollaud est le directeur de l'IReMMO. En partenariat avec l'IReMMO

