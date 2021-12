Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris L’évolution du vivant, toute une histoire ! Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Étincelles du Palais de la découverte, 29 octobre 2021, Paris.

du vendredi 29 octobre au dimanche 28 novembre

Accessible dès 10 ans. En biologie, l’évolution est la transformation du monde vivant au cours du temps. Elle explique la diversité des formes de vie sur Terre. Comment évoluent les êtres vivants ,? Qu’est-ce que la sélection naturelle ,? Quels rôles ont joué Charles Darwin et d’autres scientifiques du XIXème siècle dans la naissance de la théorie de l’évolution ,? Comment les scientifiques étudient-ils l’évolution aujourd’hui ,? Qu’apporte la classification phylogénétique à ces études ? Venez (re)découvrir un des plus importants concepts de la biologie moderne et lever les malentendus sur les rôles du hasard et de l’environnement dans ce processus. 10 ans et + L’évolution explique la diversité du vivant. Comment fonctionne-t-elle ? Comment les scientifiques l’étudient-ils ,? (Re)découvrez l’un des plus importants concepts de la biol… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T15:40:00 2021-10-29T16:40:00;2021-10-29T15:40:00 2021-10-29T16:40:00;2021-11-27T14:20:00 2021-11-27T15:20:00;2021-11-27T14:20:00 2021-11-27T15:20:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T14:00:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T14:00:00

