Huit animations en lien avec les ” jardins face au changement climatique” seront proposées par nos bts apprentis paysagistes. – les nouveaux ravageurs : quizz par équipe – jardin sec : maquette + quizz – entretien des jardins : éco-pâturage, outillage, paillage – biodiversité : jeu de l’oie – palette végétale : jeux sur le thème des végétaux – les arbres : parcours pédagogique + quizz – jardin écologique : maquette + quizz – jardin partagé : jeu de cartes, visite sur la végétation spontanée

max 40 collégiens par demi journée

