Six thématiques en lien avec les ” jardins face au changement climatique” seront proposées et animées par nos bts apprentis paysagistes. Les visiteurs déambuleront dans le parc et pourront échanger avec eux autour de l’eau, de la végétation, du biomimétisme et du jardin. Six stands accueilleront les visiteurs : – phytoépuration- plantes aquatiques – gestion de l’eau dans les jardins – bambou- palette de couleurs, fiche technique.. – jardin surprise- atelier semis – jardin botanique du cfph- visite guidée – biomimétisme – conférence compte instagram :@cfppalyonecully

Entrée libre à partir de 10h – Dernière visite à partir de 16h – fermeture du site 17h00

Les bts apprentis paysagistes échangeront autour de la thématique “jardins face au changement climatique”. ils proposent visite, conférence et animations de stands . Centre de formation et promotion horticole 13, avenue de Verdun, Ecully, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Ecully Métropole de Lyon

