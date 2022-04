L’évolution du paysage à travers nos collections Musée Paul Valéry, 14 mai 2022, Sète.

Installé au flanc du mont Saint Clair et surplombant le Cimetière marin et la Méditerranée, le Musée Paul Valéry présente un fonds important consacré à Paul Valéry, des oeuvres d’artistes reconnus et de renommée internationale des XIXe et XXe siècles. Des peintres souvent inspirés par la région et le Midi (Courbet, Marquet, Dufy…), un ensemble significatif du groupe Montpellier-Sète réuni autour de François Desnoyer, les figures emblématiques de la Figuration libre des années 1980 (Robert Combas, Hervé Di Rosa et son frère Richard), une collection d’art contemporain (Messagier, Sun Wu, Kijno, Pei-Ming), et les peintres sétois de la génération actuelle (Biascamano, Cervera, Denant, Topolino…). _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles.

Venez découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du musée Paul Valéry, du XIXe au XXIe siècle, autour de la thématique du paysage.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète Sète Hérault



2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T23:00:00