L’évolution des corps Bibliothèque Denis Diderot Bondy Bondy, samedi 2 mars 2024.

L’évolution des corps Rencontre avec le médecin et anthropologue Alain Froment.

— Samedi 2 mars, 16h00 Bibliothèque Denis Diderot Bondy

Nous sommes de grands singes, des primates, génétiquement très proches des chimpanzés et des gorilles. Mais le plan de construction de notre corps est semblable à celui d’espèces en apparence beaucoup plus éloignées, comme les poissons, les mouches, et même les vers. Comme le montre le projet « Tree of life » basé sur le séquençage génétique de l’ensemble des êtres vivants, ceux-ci dérivent d’une souche commune unique, à l’origine de la vie elle-même, ce qui permet de jeter un nouveau regard sur nos origines et notre connivence avec le monde vivant.

Sciences Infuses