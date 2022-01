L’EVOLUTION DE LA MODE FEMININE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

L’EVOLUTION DE LA MODE FEMININE Théâtre du Puits Manu,Beaugency, 12 mars 2022, Beaugency. L’EVOLUTION DE LA MODE FEMININE

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le samedi 12 mars à 16:00

Comment la mode a-t-elle évolué ? Comment les femmes étaient-elles habillées au Moyen-Âge ? Sous Louis XIV ? Au XIXème siècle ?… Venez découvrir l’évolution de la mode féminine au fil des siècles !

Gratuit

En partenariat avec les associations Modern Jazz et Son et Lumière et la participation du Lab’O des possibles Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency , Mail Beaugency La Patière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T16:00:00 2022-03-12T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Théâtre du Puits Manu,Beaugency Adresse Beaugency , Mail Ville Beaugency lieuville Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Departement Loiret

Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/