Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 27 juillet à 12:30

Comment fonctionne l’évolution? Qu’est-ce que la sélection naturelle? La dérive génétique? Venez découvrir comment quelques règles simples expliquent la diversité des êtres vivants sur Terre, et en particulier celle des collections vivantes du jardin! Avec Romain Dewaele, co-commissaire de l’exposition: _Le grand bazar de l’évolution_ Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_bazar_evolution.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/expo_bazar_evolution.php)

Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

2021-07-27T12:30:00 2021-07-27T13:30:00

