L’EVJF DE SCIATIQUE Le Hasard Ludique Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

Prix libre. Tu donnes ce que tu veux/peux pour la cagnotte du mariage.

Sciatique va se marier !

Et comme toute femme blanche bourgeoise de plus de 30 ans, elle a décidé de marquer le coup pour enterrer sa vie passée de débauche et de vodka pomme.

elle a invité toutes ses copines (et certaines ont répondu à l’appel) et elle t’a invité toi, oui toi, public chéri, à venir rire, pleurer, aimer, applaudir et dépenser de l’argent pour payer son voyage de noces éco-friendly et déconstruit dans les Cévennes.

Alors chausse ta plus belle robe lavande de demoiselle d’honneur ou ta queue de pie bleu canard de témoin et retrouve nous le jeudi 18 janvier 2024 au Hasard Ludique pour un show drag XXL : Minima Geste, Charlie D’Emilio, Clémence Trü, Vajinette, Ruby on The Nail et Sciatique vont t’en mettre plein la vue pendant plus de 2 heures de show !

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2024-01-04/levjf-de-sciatique https://www.facebook.com/events/1170123424425443/ https://www.facebook.com/events/1170123424425443/ https://www.lepotcommun.fr/pot/cbv996bz

Sciatique