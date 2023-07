Cap 33 : Découvertes danse Levite La Réole, 22 juillet 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

Découvrez la danse tous les samedis à La Réole toute la matinée de 10h à 12h:

-Danse séniors à 9h30

-Danse classique à 10h30 à partir de 8 ans

-Danse Jazz à 11h30 à partir de 8 ans.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. EUR.

Levite Salle de danse

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover dance every Saturday morning from 10am to 12pm in La Réole:

-Senior dance at 9.30am

-Classical dance at 10.30 a.m. for children aged 8 and over

-Jazz dance at 11.30am for children aged 8 and over

Descubre el baile todos los sábados por la mañana en La Réole de 10:00 a 12:00:

-Baile para mayores a las 9h30

-Danza clásica a las 10.30 h para niños a partir de 8 años

-Danza jazz a las 11.30 h para niños a partir de 8 años

Entdecken Sie den Tanz jeden Samstag in La Réole den ganzen Vormittag von 10:00 bis 12:00 Uhr:

-Seniorentanz um 9.30 Uhr

-Klassischer Tanz um 10.30 Uhr ab 8 Jahren

-Jazz-Tanz um 11.30 Uhr ab 8 Jahren

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers