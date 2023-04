Levitation Room & Ceylon Le Point Ephémère, 28 avril 2023, Paris.

Le vendredi 28 avril 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 16.80 EUR

Entre rock psyché, lo-fi et garage, Levitation Room vous partagerons leur hommage aux 60’s lors d’un concert à Point Éphémère le vendredi 28 avril à 20h.

Persone Grata & Point Ephémère présentent

LEVITATION ROOM

Formés à Los Angeles en 2012, Levitation Room ont fait leurs débuts sur le label californien Lolipop Records, avant de rejoindre Burger records pour sortir leur premier EP, « Minds of Our Own ».

A la même période, ils tournent un peu partout sur la Côte Ouest, et ouvrent Everydaze Music, une boutique de disques et de fripes.

Celle-ci devient rapidement une plaque tournante de la scène locale DIY, accueillant de nombreux artistes comme Mystic Braves, Cherry Glazerr, Froth, Joel Jerome, The Memories, Mild High Club, ou The Blank Tapes and many more.

Leur premier album, « Ethos », sorti en 2016, est une expérience hallucinogène, dominé par des guitares vaporeuses, entre rock psyché lo-fi et garage, véritable hommage aux 60’s.

Une parenthèse estivale qui évoque les chaudes journées d’été californiennes, les après-midi paresseux et euphoriques entres potes.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m) Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)



Contact : https://pointephemere.org/La-Prog https://www.facebook.com/events/963918738108696 https://www.facebook.com/events/963918738108696 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flink.dice.fm%2FQb9749e900ce%3Ffbclid%3DIwAR3h1XOb7QDhfDD7cuFOLr47zRhVK3xz2vzVGW1yeKTPJfbnUEF1RNU5LBY&h=AT3IVd2APpJqWVk_-cKCUh275uF6L6v_nnx0583w6av7LB62AOxmKRLv5CDvZbiGH0I46qSP7eZL6zB2HOeAgog_UfrYroPUnHJ8J9HdhdPuDLu6yfAX_lU85JLFzE0Nem_w0EwY6fUW27OwzXnSJlY8OyE

