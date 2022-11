Lévignacq fête Noël Lévignacq Lévignacq Catégories d’évènement: Landes

Lévignacq

Lévignacq fête Noël Lévignacq, 3 décembre 2022, Lévignacq. Lévignacq fête Noël

Place de l’église Lévignacq Landes

2022-12-03 – 2022-12-03 Lévignacq

Landes Lévignacq Nombreux exposants et artisans seront au rendez vous.

Une balade en calèche de 14 h à 17 h avec le père Noël et photo avec le père Noël.

Au menu :

Châtaignes, Vin chaud, Crêpes, gaufres, beignets. Garbure landaise le midi. Grillades en continu sur la journée.

19h Choucroute garnie formule à 13 € (plat+1 bière + 1 dessert)

Réservation vivement recommandée au 06 33 45 83 66.

Un bal soirée neige vous sera offert à partir de 22h pour clôturer cette journée

Nous vous attendons, venez nombreux ! Nombreux exposants et artisans seront au rendez vous.

Une balade en calèche de 14 h à 17 h avec le père Noël et photo avec le père Noël.

Au menu :

Châtaignes, Vin chaud, Crêpes, gaufres, beignets. Garbure landaise le midi. Grillades en continu sur la journée.

19h Choucroute garnie formule à 13 € (plat+1 bière + 1 dessert)

Réservation vivement recommandée au 06 33 45 83 66.

Un bal soirée neige vous sera offert à partir de 22h pour clôturer cette journée

Nous vous attendons, venez nombreux ! +33 6 33 45 83 66 Lévignacq

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lévignacq Autres Lieu Lévignacq Adresse Place de l'église Lévignacq Landes Ville Lévignacq lieuville Lévignacq Departement Landes

Lévignacq Lévignacq Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levignacq/

Lévignacq fête Noël Lévignacq 2022-12-03 was last modified: by Lévignacq fête Noël Lévignacq Lévignacq 3 décembre 2022 Landes Lévignacq Place de l'église Lévignacq Landes

Lévignacq Landes