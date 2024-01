Repas Concert Bal Gascon Lévignacq, vendredi 26 janvier 2024.

Repas Concert Bal Gascon Lévignacq Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-26 23:00:00

19h30 Restauration par « La Maison Patou » sur réservation au 06 18 32 78 28.

Menu 15€ : potage + kebab gascon ou croquette végétarienne + frites + tarte + une boisson.

20h30 Concert Bal Gascon 5€ animé par « Le Bal populaire de La Lande Profonde »

Un accordéon, un cajón, une initiation express aux danses et sans même vous en rendre compte vous voilà propulsés au cœur d’un bal traditionnel. Mais attention, un bal façon lande profonde : festif et sportif!

Buvette tenue par l’Association Bien Vivre à Lévignacq.

Salle des fêtes

Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



