Châlons-en-Champagne Cimetière de l'Ouest Châlons-en-Champagne, Marne « Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783 Cimetière de l’Ouest Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

« Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783 Cimetière de l’Ouest, 17 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. « Levez les yeux » – visite d’un cimetière datant de 1783

le vendredi 17 septembre à Cimetière de l’Ouest Gratuit. Sur inscription.

Avec votre classe, suivez la guide conférencière et découvrez un patrimoine funéraire remarquable. Cimetière de l’Ouest 1 boulevard Léon Blum, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T10:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Cimetière de l'Ouest Adresse 1 boulevard Léon Blum, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Cimetière de l'Ouest Châlons-en-Champagne