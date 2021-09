Vallauris Musée Magnelli,musée de la Céramique Alpes-Maritimes, Vallauris Levez les yeux ! Visite de l’exposition et circuit ludique en ville Musée Magnelli,musée de la Céramique Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

_Vallauris la ville atelier_, _1938-1962_ visite et circuit ludique : Les enfants d’1 classe de CP ou CE 1dédoublé visiteront une partie de l’exposition temporaire événement et partiront à la recherche des lieux observés sur les photos d’André Villers, dans la ville. Une manière ludique et active de redécouvrir sa ville et son patrimoine, architectural, céramique et photographique. Accès sur présentation d’un Pass sanitaire valide pour les accompagnants / respect des gestes barrières / port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement conseillé à partir de 6 ans.

La gratuité est accordée aux classes de la commune de Vallauris-Golfe-Juan

