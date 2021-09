Agen Hôtel du département Agen, Lot-et-Garonne Levez-les yeux sur l’Hôtel du Département de Lot-et-Garonne Hôtel du département Agen Catégories d’évènement: Agen

Hôtel du département, le vendredi 17 septembre à 14:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Participez à des visites guidées, à la découverte de l’Hôtel du Département, ancien hôpital général Saint-Jacques, et des missions actuelles du Conseil départemental. Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00

