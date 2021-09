Bordeaux rue Paul Painlevé Bordeaux, Gironde Levez les yeux et ouvrez vos oreilles ! rue Paul Painlevé Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**Levez les yeux et ouvrez vos oreilles !** A l’occasion des journées du patrimoine, l’association **Les Caprices de Marianne** vous propose une visite guidée du Bordeaux XVIIIe, samedi 18 à 14h. La visite sera guidée par **Olivier Delaunay** notre médiateur culturel, et ponctuée de trois intermèdes musicaux en lien avec le patrimoine. Ces derniers seront assurée par deux talentueux violoncellistes : **Marianne Muglioni** et **Niels Hoyrup**. **La visite est recommandé à partir de 10 ans**

20€ par personnes, tarif famille : 60€ (2 adultes et 2 enfants)

Visite guidée dans le Bordeaux XVIIIe rue Paul Painlevé 3 rue Paul Painlevé, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

