Strasbourg Église évangélique luthérienne de la Croix Bas-Rhin, Strasbourg Levez les yeux et découvrez un peu d’histoire et du sens à la vie à l’église de la Croix Église évangélique luthérienne de la Croix Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Levez les yeux et découvrez un peu d’histoire et du sens à la vie à l’église de la Croix Église évangélique luthérienne de la Croix, 17 septembre 2021, Strasbourg. Levez les yeux et découvrez un peu d’histoire et du sens à la vie à l’église de la Croix

le vendredi 17 septembre à Église évangélique luthérienne de la Croix

### Lever les yeux, c’est aussi un geste religieux. Découvrir, ça veut aussi dire : s’ouvrir à une révélation. Lever les yeux pour découvrir une symbolique, à travers les vitraux et autres éléments décoratifs et cultuels de l’église de la Croix, c’est un moment, dans l’histoire des religions, pour enrichir sa connaissance du christianisme, de la réfome protestante et d’un mouvement de réveil… un morceau d’histoire aussi de la ville de Strasbourg, dans un lieu où, aujourd’hui toujours, on peut apprendre, en recherche de sens et avec curiosité. _Visite guidée pour les élèves des écoles, collèges, lycées, pour les étudiants._

Gratuit. Sur inscription. Visite commentée par classe ou par groupe, convenue à l’avance.

Lever les yeux, c’est aussi un geste religieux. Découvrir, ça veut aussi dire : s’ouvrir à une révélation. Église évangélique luthérienne de la Croix 6A place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Église évangélique luthérienne de la Croix Adresse 6A place d'Austerlitz, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Église évangélique luthérienne de la Croix Strasbourg