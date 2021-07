Dieuze Salines Royales Dieuze, Moselle « Levez les yeux » et découvrez l’histoire de l’exploitation du sel dans la ville de Dieuze Salines Royales Dieuze Catégories d’évènement: Dieuze

Moselle

« Levez les yeux » et découvrez l’histoire de l’exploitation du sel dans la ville de Dieuze Salines Royales, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Dieuze. « Levez les yeux » et découvrez l’histoire de l’exploitation du sel dans la ville de Dieuze

le vendredi 17 septembre à Salines Royales COMPLET. Gratuit. Entrée libre.

Visites guidées des Salines Royales de Dieuze et démonstration de la méthode de fabrication du sel. Salines Royales Place de la Saline, 57260 Dieuze Dieuze Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T15:30:00

