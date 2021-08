Saint-Goin Château de Mesplès Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Levez-les yeux : découverte du château Château de Mesplès Saint-Goin Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Goin

Levez-les yeux : découverte du château Château de Mesplès, 17 septembre 2021, Saint-Goin. Levez-les yeux : découverte du château

Château de Mesplès, le vendredi 17 septembre à 14:00 Gratuit. Réservation obligatoire.

Dans le cadre du programme Levez-les yeux des Journées européennes du patrimoine, le château ouvre ses portes aux groupes scolaires ! Château de Mesplès 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Goin Autres Lieu Château de Mesplès Adresse 23 avenue Saint-Jacques, 64400 Saint-Goin Ville Saint-Goin lieuville Château de Mesplès Saint-Goin