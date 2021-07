Levez les yeux dans les coulisses de la gare ! Gare SNCF de Bordeaux-Saint-Jean, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Bordeaux.

le vendredi 17 septembre à Gare SNCF de Bordeaux-Saint-Jean

### Visitez les coulisses de la gare Bordeaux Saint-Jean. L’occasion de redécouvrir un des joyaux du patrimoine architectural de la ville, situé au cœur d’un quartier en pleine évolution. Nous sommes plus de 40 000 à passer dans cette gare chaque jour… et pourtant, on ne s’y arrête jamais vraiment. Happés par notre téléphone ou par un bouquin, l’esprit déjà en vacances ou au travail, avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter et regarder la gare Bordeaux Saint-Jean ? Découvrez ce lieu historique de Bordeaux au coeur d’un quartier en pleine évolution ! Site inscrit au titre des Monuments historiques, fourmilière urbaine, lieu d’échange et de commerce, la gare Bordeaux Saint-Jean, c’est un peu une ville dans la ville. Au cours de cette visite virtuelle, un lieu « coulisses » de la gare vous ouvrira ses portes : le Central Sous-Station, qui gère l’alimentation électrique des trains entre Poitiers et Hendaye. Grâce à cette visite commentée et guidée virtuelle au coeur de la gare, vous comprendrez comment, depuis près de deux siècles, ce symbole de la révolution industrielle s’adapte pour répondre aux enjeux de demain. Le fonctionnement de la gare Saint-Jean ne devrait plus avoir de secrets pour vous !

Gratuit. Sur inscription.

