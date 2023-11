Little Celtic Circus – Concert de Musique Celtique SALLE DU CROT BLIN, 16 décembre 2023, LEVET.

Little Celtic Circus – Concert de Musique Celtique SALLE DU CROT BLIN. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Depuis une bonne quinzaine d’années dans toute la France (et après plusieurs centaines de prestations publiques et privées), « Little Celtic Circus » viendra faire escale à Levet le 16 décembre pour un concert. Il interprétera un répertoire teinté de « Musiques celtiques (irlandaises, bretonnes) et de chansons sur le thème de la Mer » (The Pogues, The Dubliners, Orthodox Celts, Tri Yann, Alan Stivell, Matmatah, Hugues Aufray, Renaud, etc…)

Votre billet est ici

SALLE DU CROT BLIN LEVET IMPASSE DES VIOLETTES Cher

