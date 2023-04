75 ans de l’ASC Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Levet

75 ans de l’ASC Levet, 7 mai 2023, Levet. 75 ans du club ASC Levet ça se fête !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 20:30:00. EUR. Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire



75 years of the ASC Levet club is a celebration! ¡75 años del club ASC Levet merecen ser celebrados! 75 Jahre ASC Levet – ein Grund zum Feiern! Mise à jour le 2023-04-19 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’évènement: Cher, Levet Autres Adresse Ville Levet Departement Cher Lieu Ville Levet

Levet Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levet/

75 ans de l’ASC Levet 2023-05-07 was last modified: by 75 ans de l’ASC Levet 7 mai 2023 Levet

Levet Cher