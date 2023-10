Atelier vannerie L’Evescat Mouret, 4 novembre 2023, Mouret.

Mouret,Aveyron

Atelier mangeoires en vannerie sauvage avec Isabelle Burcklé et Besoin de nature aux Jardins de Terre Rouge. Amenez votre sécateur et un plat à partager..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 45 EUR.

L’Evescat

Mouret 12330 Aveyron Occitanie



Wild basketry manger workshop with Isabelle Burcklé and Besoin de nature at Jardins de Terre Rouge. Bring your secateurs and a dish to share.

Taller de cestería salvaje con Isabelle Burcklé y Besoin de nature en los Jardins de Terre Rouge. Traiga sus tijeras de podar y un plato para compartir.

Workshop Futterkrippen aus wilder Korbflechterei mit Isabelle Burcklé und Besoin de nature in den Jardins de Terre Rouge. Bringen Sie Ihre Gartenschere und ein Gericht zum Teilen mit.

Mise à jour le 2023-10-22 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC