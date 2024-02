L’EVEREST EN PARTAGE PROJECTION ET CONFÉRENCE Sarreinsming, samedi 2 mars 2024.

L’Association Namasté vous invite à venir partager un moment de convivialité et de solidarité sur le thème « L’Everest en partage ».

Marc Batard, guide de haute montagne, auteur, peintre et himalayiste de renommée internationale viendra nous présenter le film de Théo Livet retraçant le parcours de Marc et le projet d’ouvrir une nouvelle voie « sécurisée » afin d’atteindre le plus haut sommet du monde.

La soirée débutera par la projection du reportage de l’expédition « Himalaya 98 Fraternité Népal », organisée par Namasté.

Suivra un entracte pour se désaltérer. (bar ouvert) Une petite collation sera offerte.

Les entrées, ainsi que vos dons (urne à disposition) seront intégralement remis à l’association « Montagne et Humanisme », afin de finaliser l’ensemble de l’équipement et la sécurisation de ce nouveau tracé.

Venez nombreux et diffuser autour de vous, cette belle soirée en perspective.

Réservation auprès de Guy 06 07 10 85 79 ou de Sonya 06 08 04 36 88Adultes

5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00

3 Grand’Rue

Sarreinsming 57905 Moselle Grand Est contact@namaste57.fr

