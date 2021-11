Saint-Médard-d'Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil 24160, Saint-Médard-d'Excideuil Lever les yeux au jardin d’hélys-oeuvre Saint-Médard-d’Excideuil Saint-Médard-d'Excideuil Catégories d’évènement: 24160

Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Saint-Médard-d’Excideuil “Ecouter-voir”Tous les premiers samedi du mois à 15h Alain Piot di Massimo et Moniqa Ray-Bool vous accueillent pour une promenade-découverte du jardin d’hélys-oeuvre, un atelier-jardin de création artistique de 120 000 m2.

15h00 promenade-découverte aux pieds des grands arbres bi-centenaires.

16h30 projections des ZIPV (Zone d’Intervention Plastique et Visuelle) de LO-renzo dans le palazzetto.

17h00 présentation des deux ouvrages, dans lesquels figure le jardin d'hélys-oeuvre / jardin remarquable, édités par le Ministère de la Culture, la DRAC Nouvelle-Aquitaine (site de Poitiers), de l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême (possibilité de les commander directement au jardin d'hélys-oeuvre).

