Maison des forêts d’Orival, le dimanche 19 septembre à 06:30

Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 18 ANS.

Nous vous proposons une balade matinale pour écouter les bruits de la forêt qui s’éveille et assister au lever du soleil. Cette balade est proposée par un ornithologue et un specialiste de la faune Maison des forêts d’Orival Allée des roches, Orival Grand-Couronne Les Essarts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T06:30:00 2021-09-19T08:30:00

