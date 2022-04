Lever de rideau sur le Parc à Poulains ! Saint-Germer-de-Fly, 4 juin 2022, Saint-Germer-de-Fly.

Lever de rideau sur le Parc à Poulains ! Saint-Germer-de-Fly

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 15:00:00

Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly

En compagnie de Clémence et Franck, venez découvrir la nouvelle propriété du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le parc à Poulains, deux parcelles de 4,7 ha à Saint-Germer-de-Fly. La nature du moment sera partagée, en toute convivialité…

On espère y observer l’agrion de mercure et le triton crêté.

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre !

Prévoir des bottes et son pique-nique.

En compagnie de Clémence et Franck, venez découvrir la nouvelle propriété du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le parc à Poulains, deux parcelles de 4,7 ha à Saint-Germer-de-Fly. La nature du moment sera partagée, en toute convivialité…

On espère y observer l’agrion de mercure et le triton crêté.

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre !

Prévoir des bottes et son pique-nique.

En compagnie de Clémence et Franck, venez découvrir la nouvelle propriété du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, le parc à Poulains, deux parcelles de 4,7 ha à Saint-Germer-de-Fly. La nature du moment sera partagée, en toute convivialité…

On espère y observer l’agrion de mercure et le triton crêté.

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre !

Prévoir des bottes et son pique-nique.

cen Hauts-de-France

Saint-Germer-de-Fly

dernière mise à jour : 2022-03-29 par