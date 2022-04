LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE DU CAPITOLE, 30 avril 2022, .

LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE DU CAPITOLE

2022-04-30 – 2022-04-30

Voici une visite express pour se faufiler entre les fauteuils des meilleurs emplacements du théâtre. Quand les danseurs, musiciens et chanteurs soufflent entre deux représentations, le guide en profite pour vous emmener humer les effluves de maquillage, de velours et de bois, observer à distance les machinistes qui travaillent à hisser, porter, démonter les parties scéniques. Il n’est pas question de se rendre dans les coulisses pour des questions de sécurité, mais bel et bien de parcourir tous les étages !

L’entrée des artistes permet de se rendre compte de l’espace dédié à la circulation des acteurs de ce monde à part. Puis, après le hall d’accueil et les foyers, le guide vous fait accéder au paradis avant de redescendre au balcon et enfin au parterre. Chaque étape vous réserve son lot de surprises : des points de vue sublimes sur l’immense salle en fer à cheval, des rumeurs et des anecdotes pour saisir le potentiel créateur et producteur du célèbre Théâtre du Capitole de Toulouse.

Voilà plus de trois siècles que Toulouse possède son opéra. Entrez dans ce haut lieu de l’art lyrique et de la danse ! On vous y parlera patrimoine, décors, costumes, techniques de scène, mais aussi des artistes et artisans qui œuvrent pour faire briller chaque spectacle.

