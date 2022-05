L’évènement REPAIR : un challenge, une expo, un temps fort pour le partenariat en santé mentale Pavillon Simone Veil, hôpital Sainte-Anne, 24 mai 2022, Paris.

Le mardi 24 mai 2022

de 10h00 à 18h00

.

Depuis plusieurs mois, une campagne de création d’œuvres sur le thème « mon hôpital et moi » a été lancée parmi les hôpitaux, centres de santé, associations d’usagers, à Paris et plus largement sur les réseaux sociaux. Des poèmes, des réalisations plastiques, des vidéos ont été réalisées par des usagers, artistes amateurs ou confirmés, parfois en binôme avec des soignants, en vue d’une exposition inédite.

Parallèlement, et plus récemment, depuis le 17 mai, le #Repairchallenge, est en cours. Cette course virtuelle consiste à consacrer ses pas au partenariat en santé mentale, n’importe où et à n’importe quelle vitesse, sans nécessairement notion de performance, jusqu’au 24 mai. Sur la page dédiée de l’évènement Repair vous pouvez encore en un clic créer un compte pour inscrire vos kilomètres qui seront versés au compteur global. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, télécharger un dossard à imprimer et partager ensuite vos photos avec le #Repairchallenge sur vos réseaux sociaux en taggant le @GhuParis sur Insta, Twitter ou Linkedin.

Plus le nombre de pas enregistrés pour la cause Re-pair Challenge sera grand, plus le partenariat en santé sera soutenu !

Le rendez-vous du 24 mai au Pavillon Simone Veil combine donc :

La finish line de la course #repairchallenge dont le compteur sera arrêté à 14h précises ;

Une exposition photo et numérique des 30 œuvres accomplies sur le thème « mon hôpital et moi » ;

Un espace convivial d’échanges avec des professionnels, des usagers, des étudiants.

Pavillon Simone Veil, hôpital Sainte-Anne 1 rue Cabanis 75014 Paris

Contact :

Re pair