L’Evénement, le texte d’Annie Ernaux au coeur d’un seul-en-scène poignant Théâtre de l’Atelier Paris, mardi 13 février 2024.

Du mardi 13 février 2024 au mercredi 27 mars 2024 :

mardi, mercredi

de 19h00 à 20h00

.Public jeunes et adultes. payant

De 10 à 30 euros.

L’Evénement, mis en scène et interprété par Marianne Basler.

Sous le prisme de sa propre histoire, Annie Ernaux (Prix Nobel de Littérature 2022) retrace le parcours bouleversant d’une jeune femme qui, contrainte de dissimuler sa grossesse, l’avortement étant alors interdit, se lance dans la quête désespérée d’une « faiseuse d’anges ».

À l’heure où ce droit fondamental est reconsidéré dans de nombreux pays, Marianne Basler donne la voix à ce texte essentiel dans une adaptation poignante et organique.

Note d’intention

Dans L’Événement publié en 2000 à l’âge de soixante ans, Annie Ernaux relate trois mois de sa vie, en 1963, alors qu’elle a vingt-trois ans et vit dans une résidence étudiante à Rouen.

Après une visite médicale, elle apprend qu’elle est enceinte. L’avortement est interdit en France à cette époque. Aucun médecin ne peut légalement mettre fin à cette grossesse. Son chemin sera solitaire. Elle n’aura d’autre choix que d’aller voir, au péril de sa vie, et sans rien dire à ses proches, une faiseuse d’anges.

La lecture publique de ce texte, l’été dernier, m’a permis de réaliser les passions et la richesse des dialogues qu’il suscite avec les spectateurs. J’ai été impressionnée par la multiplicité des récits d’expériences vécues par des femmes et des hommes dans leur histoire familiale. Cela m’a décidé à partager ce témoignage et à le porter à la scène simplement.

Alors que dans de nombreux pays, le droit à l’avortement est remis en question, que les droits des femmes sont bafoués, et qu’il y a moins d’un an en France, une proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse a été rejetée, je trouve essentiel de prolonger l’écriture d’Annie Ernaux, en transmettant au théâtre ce récit d’un avortement clandestin dans toute sa violence et sa crudité.

Au moment où je représenterai ce texte sur la scène du Théâtre de l’Atelier, cette loi aura fort probablement été inscrite dans la constitution. Et dans L’événement, Annie Ernaux nous dit : « Que la forme sous laquelle j’ai vécu cette expérience de l’avortement _la clandestinité_ relève d’une histoire, révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie – même si le paradoxe d’une loi juste, est presque toujours d’obliger les anciennes victimes à se taire, au nom de « c’est fini tout ça », si bien que le même silence qu’avant recouvre ce qui a eu lieu. C’est justement parce que aucune interdiction ne pèse plus sur l’avortement que je peux affronter, dans sa réalité, cet événement , inoubliable. […] D’avoir vécu une chose, quelle qu’elle soit, donne le droit imprescriptible de l’écrire. »

Mon souhait est de faire entendre ce texte à nouveau pour rappeler à chacun la fragilité des acquis, et permettre le dialogue.

Parce que le ventre des femmes ne peut être le réceptacle d’une vie non choisie, non désirée ou non décidée.

Et que donner la vie doit rester un choix pris en toute liberté.

Marianne Basler

Théâtre de l’Atelier 1, place Charles Dullin 75018

Contact : https://www.theatre-atelier.com/event/levenement-annie-ernaux/

