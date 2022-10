L’évènement Fétiche D’Enigmaparc Pour Halloween : Les « 6 Trouilles » Janzé, 22 octobre 2022, Janzé.

L’évènement Fétiche D’Enigmaparc Pour Halloween : Les « 6 Trouilles »

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-31 18:30:00

Au programme Halloween du Grand Parcours : SIX nouveaux défis : SIX TROUILLES

Jeter de sorcière : chapeaux pointus qui déménagent … ça peut vraiment être toxique ? non? Lancez et vous saurez… rendez-vous dans le central, face au gonflable, avec nos animatrices, pour un jeu de «lancer de sorcières»; chapeau pointu, turlututu…

Halloween Rat’attaque : les rats envahissent tout, même les méandres de votre cerveau ! Saurez-vous encore compter? Des rats ont envahi l’allée centrale du parc. Combien en compterez -vous dans cette ragoutante chasse?

Farci’trouille : ou quand la peur vous cache ce qui vous pend au nez… jeu de piste des 6 trouilles… on ne vous en dit pas plus. Suivez les indices et trouvez la réponse ou restez prisonnier du traquenard…

Le Selfi’che la trouille : poussez-vous les affreux! C’est moi l’plus moche et méchant! Vos plus affreux portraits : votre photo monstrueusement originale…. notées par nos fans sur les réseaux sociaux

Horribl’gami : devine … c’est quoi cette horreur de mauvaise augure? Confection, avec nos animatrices, d’une surprise plutôt noire… : épreuve obligatoire pour accéder au concours.

et l’incontournable « bête et méchant » apprécié des amateurs de 6 trouilles. Osez mémoriser le contenu de la boîte glauque…

Pour les déguisés (de la tête aux pieds) -10% de réduction sur le Grand Parcours de 3h

