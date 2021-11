Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon L’EVENEMENT Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

L’EVENEMENT Espace culturel Robert-Doisneau, 22 décembre 2021, Meudon. L’EVENEMENT

du mercredi 22 décembre au mardi 28 décembre à Espace culturel Robert-Doisneau

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. _**Lion d’Or / Mostra de Venise 2021**_ Drame d’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei… France – 2021 – 1h40 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T17:00:00 2021-12-22T18:40:00;2021-12-23T20:30:00 2021-12-23T22:10:00;2021-12-26T17:00:00 2021-12-26T18:40:00;2021-12-28T17:00:00 2021-12-28T18:40:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon