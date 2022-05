L’ÉVÉNEMENT ECHOMOBILE EN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE Le Loroux-Bottereau, 11 juin 2022, Le Loroux-Bottereau.

L’ÉVÉNEMENT ECHOMOBILE EN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE Le Loroux-Bottereau

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-11 02:00:00

Le Loroux-Bottereau Loire-Atlantique Le Loroux-Bottereau

Dès 14h30 :- Parcours street art dans les communes de la Communauté de communes Sèvre &

Loire – Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil de la CCSL (02 51 71 92

12)//////

o Balades guidées insolites, animées par les comédiens de la Cie Ca Va Sans

Dire et ponctuées de surprises musicales et goûters, à la découverte des

fresques murales réalisées dans le cadre d’Echomobile. 4 circuits sont

proposés : 3 circuits à bords d’autocars (départ et retour : Le Loroux-Bottereau)

et un circuit à vélo (d’après l’itinéraire « Entre Villes et Terroirs » du Vignoble à

vélo).///

o Avec des concerts de Cécile Lacharme et LeDeunff (membre du groupe

Hocus Pocus)

o Réservation auprès de l’accueil de la CCSL : 02 51 71 92 12//////

De 15h à 1h30 – Accès libre & gratuit- Site de l’ancien hôpital du Loroux-Bottereau :

o Animations & ateliers proposés par l’association Anima’Sound ///

▪ Projection de film, initiation au graff’, atelier sound system ou encore

brassage de bière !///

o Dès 18h30 -Concerts :

▪ L’Ensemble National de Reggae – Surnommés « ambianceurs de

festival », l’ENR est une formation entre fanfare et groupe de reggae

qui reprend les plus grands standards du genre///.

▪ Lechapus – Originaire du vignoble nantais, Lechapus compose une

musique originale et entraînante à l’aide de son « orchestre plastique

».///

▪ Ashkabad – Le duo electro-dub du sud de la France est connu pour sa

musique puissante assise sur les bas(s)es du Dub et ouverte à d’autres

horizons.///

▪ Buvette et restauration sur place

Une fête dédiée à la découverte des fresques d’Echomobile en Sèvre et Loire avec des concerts, des animations toute la journée le samedi 11 juin à partir de 14h30 et jusqu’au bout de la nuit. Inscription pour les visites guidées des fresques réalisées par les street-artistes.

+33 2 51 71 92 12 https://interco.cc-sevreloire.fr/culture-levenement-echomobile-parcours-street-art/

