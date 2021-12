Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret L’EVENEMENT Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit. 1h 40min / Drame De Audrey Diwan Par Audrey Diwan, Marcia Romano Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2022-01-05T20:30:00 2022-01-05T22:00:00;2022-01-08T17:00:00 2022-01-08T18:30:00;2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T22:00:00

