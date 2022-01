L’évènement Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L'évènement

Cinéma d'Erquy, le lundi 7 février

Cinéma d'Erquy, le lundi 7 février à 20:30

Duree : 1h 40min Réalisateur : Audrey Diwan Interprètes : Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro, Louise Chevillotte Synopsis : D’après le roman d’Annie Ernaux.France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit drame français Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-02-07T20:30:00 2022-02-07T22:00:00

