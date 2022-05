“Level up!” médiathèque Pierre-Moinot Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

“Level up!” médiathèque Pierre-Moinot Niort, 21 mai 2022, Niort. “Level up!” médiathèque Pierre-Moinot Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main Niort

2022-05-21 – 2022-05-21 Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main

Niort Deux-Sèvres Tournois, présentations et ateliers jeux vidéos organisés par l’équipe de la médiathèque Pierre-Moinot, Sur inscription, à partir de 8 ans. Tournois, présentations et ateliers jeux vidéos organisés par l’équipe de la médiathèque Pierre-Moinot, Sur inscription, à partir de 8 ans. +33 5 49 78 70 71 Tournois, présentations et ateliers jeux vidéos organisés par l’équipe de la médiathèque Pierre-Moinot, Sur inscription, à partir de 8 ans. PIXABAY

Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main Niort

dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main Ville Niort lieuville Médiathèque Pierre-Moinot 7 Boulevard Main Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/

“Level up!” médiathèque Pierre-Moinot Niort 2022-05-21 was last modified: by “Level up!” médiathèque Pierre-Moinot Niort Niort 21 mai 2022 Deux-Sèvres Niort

Niort Deux-Sèvres