Level-Up Contest + Yonis Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 3 juin 2022, Nantes.

2022-06-03

Horaire : 20:00

Gratuit : oui

Krumpp est une association nantaise créée en 2015. Après six ans d’activité, elle souhaite se concentrer sur le territoire et va développer de nouvelles activités : l’ouverture d’un studio d’enregistrement et le lancement d’un dispositif de détection, de valorisation et d’accompagnement destiné aux artistes nantais·es de 16 à 29 ans : Level-Up. Cette demi-finale rassemblera six artistes pour trois places en finale ! Au programme : le feu des artistes, un DJ set bien salé et pour clôturer cette soirée 100% nantaise, la prestation du talentueux rappeur et chanteur Yonis. Les six artistes retenus seront dévoilés mi-avril après une sélection sur écoute. Les trois candidat·es sélectionné·es par le jury à l’issue de la soirée bénéficieront d’un accompagnement scénique pour préparer la grande finale. Yonis I rap, RnB Après avoir lancé son concept TikTok “Instawrite” pendant le confinement de 2020, Yonis rencontre un succès grandissant sur cette plateforme. Fort de ce nouvel élan, Yonis concrétise ce concept en 2021 avec un album du même nom où il aura l’occasion de le défendre sur scène pour conclure cette soirée. > Clip

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/